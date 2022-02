Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (28)

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (28), exibirá o filme "Garota Veneno", uma obra do gênero comédia lançada nos Estados Unidos em 2002. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse da Sessão da Tarde hoje

Jessica (Rachel McAdams) é uma garota extremamente popular, bonita e também cruel, que se acha superior as pessoas com as quais convive.

No entanto, sua vida muda drasticamente quando, repentinamente, acorda no corpo de Clive (Rob Schneider), um frentista que tem em torno de 30 anos e é considerado por todos como sendo um grande perdedor.

Desesperada para retornar à antiga forma, agora ocupada por Clive, ambos passam por estranhas situações no novo visual.

Curiosidades

O tocador de bongo feito pelo ator Adam Sandler no filme foi baseado em um personagem do quadro Saturday Night Live que ele participou com Rob Schneider.

Pilar Schneider, mãe do ator que interpreta o personagem principal, Rob Schneider, participa da produção. Ela dá vida a juíza do concurso de animadoras de torcida.

Ficha técnica

Título Original: The Hot Chick

Elenco: Rob Schneider, Rachel Mcadams, Anna Faris, Matthew Lawrence, Sam Doumit, Adam Sandler

Direção: Tom Brady

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia