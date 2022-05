Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (19)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (19), exibe o filme "Um Tio Quase Perfeito 2" após o capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h20, na TV Globo. A obra, de 2021, é do gênero comédia e tem direção de Pedro Antônio.

Sinopse de 'Um Tio Quase Perfeito 2'

Tio Tony reina soberano no coração dos sobrinhos Patricia, Valentina e João. Ele parece ter se regenerado da vida de trambiqueiro e vive em perfeita harmonia com a família até a chegada de Beto, que rouba o coração da irmã, Ângela, e encanta os pequenos.

Inconformado e com ciúmes do intruso, Tony entra em uma disputa com Beto e tenta armar planos mirabolantes envolvendo os sobrinhos para tentar provar que o futuro cunhado não vale nada.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Um Tio Quase Perfeito 2'

Título Original : Um Tio Quase Perfeito 2

: Um Tio Quase Perfeito 2 Elenco : Danton Mello,Letícia Isnard,Marcus Majella,João Barreto,Sofia Barros

: Danton Mello,Letícia Isnard,Marcus Majella,João Barreto,Sofia Barros Direção : Pedro Antônio Paes

: Pedro Antônio Paes Nacionalidade : Brasileira

: Brasileira Gênero: Comédia

