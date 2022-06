Rodrigo Mussi volta ao local onde sofreu grave acidente em São Paulo: 'sou grato e estou feliz'

O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, compartilhou com os seguidores nessa segunda-feira (20) o momento em que voltou à Marginal Pinheiros, em São Paulo, onde sofreu um grave acidente de carro há quase três meses. No perfil do Instagram, ele se disse "grato e feliz" por ter sobrevivido.

"Foi uma mistura de sensações, porque veio na minha cabeça que pessoas próximas lembrariam: 'aqui foi o lugar onde o Rodrigo sofreu o acidente e se foi', mas a verdade é que fui eu que passei e lembrei do acidente e posso falar que eu sobrevivi. Estou aqui para contar que sou grato e estou feliz e é isso queria compartilhar", comemorou.

Mussi fez uma sequência de vídeos, cujo fundo musical era um trecho de "Gratidão", de L7nnon. No conteúdo, ele relembrou ainda que o time do coração, São Paulo, jogava contra o Palmeiras no dia do acidente, partida que se repetiu nessa segunda-feira. "Vão ter que me aguentar mais um tempo aí", brincou.

Relembre o acidente

O acidente com o ex-BBB ocorreu na madrugada do último dia 31 de março. Rodrigo, de 36 anos, viajava como passageiro em um carro de transporte por aplicativo em São Paulo. O motorista relatou ter dormido ao volante e, por isso, teria colidido contra um caminhão.

Fotos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e de arquivo pessoal mostram os primeiros momentos após o acidente. Em um dos registros, o gerente comercial aparece de joelhos atrás do banco do passageiro, sendo atendido por um socorrista. O ex-BBB não usava cinto de segurança no momento da colisão.

Ele recebeu alta do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no dia 28 de abril. No dia, seu irmão, Diogo Mussi, deu detalhes sobre o caso: "o Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado".

No dia 15 de maio, Rodrigo publicou a imagem de uma carta escrita por ele no seu Instagram. "Vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo".

