Para celebrar o fim da quinta temporada da Batalha do Lip Sync, as atrizes Débora Nascimento e Nathalia Dill disputaram o quadro no Domingão do Huck, da TV Globo, desse domingo (29). As duas dublaram músicos marcantes para a cultura popular brasileira e internacional.

Primeiro Round

A primeira a se apresentar foi Nathalia. No primeiro round, ela escolheu entrar na pele de Cazuza e cantou a clássica música "Exagerado". A interpretação contou com dançarinos de apoio e muita interação da atriz com a plateia.

Depois foi a vez de Débora, que optou por celebrar a carreira de Marisa Monte. Ela se vestiu com o clássico vestido cravejado de brilhantes de Marisa, e até mesmo usou um grande diadema que remete ao da cantora. A música escolhida foi "Bem que Se Quis".

Segundo Round

Para a segunda parte da batalha, Nathalia Dill dublou as cinco cantoras do grupo Spice Girls, com os hits "Wannabe" e "Spice Up Your Life". Isso só foi possível pelas rápidas trocas de roupas de tirar o fôlego. "Meu sonho de infância fazer as Spice", revelou Nathalia.

Logo em seguida, Débora Nascimento homenageou a cantora Diana Ross, e cantou um repertório composto por clássicos dos anos 1970. A atriz aproveitou a oportunidade para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. "Celebrando o orgulho, quem a gente é. Eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente. Essa alegria", disse.

Quem ganhou a Batalha do Lip Sync?

Diante das apresentações, o resultado foi decidido: Nathalia Dill impressionou o público e venceu a disputa. "Estou muito feliz, me diverti", celebrou a artista, ao final do programa.