'Viver Sertanejo' mostra bastidores da produção musical neste domingo (5)

O "Viver Sertanejo" deste domingo (5) recebe três produtores que ajudaram a moldar carreiras de sucesso na música. Maestro Pinocchio, Ivan Miyazato e Rick Sollo serão entrevistados pelo cantor Daniel.

Durante o programa, os três vão compartilhar os bastidores da profissão e explicar o que é preciso para levar um artista ao topo. Além disso, também vão revelar detalhes para definir sonoridades que marcaram gerações da música sertaneja.

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Miyazato, por exemplo, colaborou com artistas como Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. Rick Sollo esteve envolvido em projetos de nomes como Bruno & Marrone e Rionegro & Solimões.

Já Pinocchio trabalhou com grandes nomes do sertanejo, como César Menotti & Fabiano, Rionegro & Solimões, Gian & Giovani e outros.

Que horas começa 'Viver Sertanejo'?

Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".

A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.