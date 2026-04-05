Zé Neto e Cristiano mantém lançamento de música ‘baseada’ em vida amorosa de Vorcaro

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano irá manter o lançamento da faixa “Oi, Tudo Bem?”, que supostamente se baseia em mensagens íntimas do banqueiro Daniel Vorcaro e teve vídeo de divulgação prévia proibido por decisão da Justiça de São Paulo.

A canção será lançada oficialmente na quinta-feira (9), às 21 horas, compondo o primeiro EP ligado ao próximo projeto audiovisual dos artistas.

"Oi, Tudo Bem?" compõe o próximo DVD da dupla, intitulado “Vocês & Deus”. O registro audiovisual foi gravado no final de março.

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Relembre o caso de probição da divulgação de "Oi, Tudo Bem?"

Na quarta (1º), a Justiça de São Paulo proibiu a divulgação de um vídeo de promoção da faixa que usava imagens da influenciadora Karolina Trainotti sem autorização.

A letra da faixa não cita nomes diretamente e somente narra causos de homem com mais de um relacionamento simultâneo.

Os versos seriam inspirados em mensagens íntimas vazadas trocadas entre o dono do Banco Master e outras mulheres, como a ex-namorada Martha Graeff e a própria Karolina.

Entre os versos da música, está: “Eu falava bom dia pra uma / escrevia bom dia pra outra / eu ouvia eu te amo de uma / e eu lia eu te amo da outra”.

A defesa de Karolina apontou que o registro de divulgação sincronizava a música a fotos dela e prints de conversas pessoais de Vorcaro.

O pedido de interrupção da divulgação do vídeo promocional da faixa foi acatado e caso a imagem da influenciadora seja vinculada à canção, a dupla está passível de sofrer consequências judiciais.

A ação de Karolina ainda pede pagamento de indenização por danos morais.