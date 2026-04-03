Zé Neto se pronuncia sobre proibição de divulgar música com referências a Vorcaro

O cantor Zé Neto se pronunciou sobre a proibição de veicular trechos do clipe de uma música que teria se inspirado nas conversas íntimas do banqueiro Daniel Vorcaro. A canção em questão é a 'Oi, tudo bem?', que ainda não foi lançada oficialmente pela dupla dele com Cristiano.

Trata-se da decisão liminar da 29ª Vara Cível da Justiça de São Paulo, que foi proferida na última quarta-feira quarta-feira (1º). A ação foi movida pela influenciadora Karolina Trainotti, amiga de Vorcaro que aparece em imagens de um vídeo feito a partir da música.

A Justiça paulista vetou a divulgação de trechos de imagens ou quaisquer outras referências que identifiquem e vinculem Karolina à música 'Oi, tudo bem?'. A faixa está no DVD gravado em março pela dupla Zé Neto e Cristiano.

"Tem uma música aí que a gente vai lançar. E a gente nem lançou ainda. Vazou um pedaço dela e associaram ela a um assunto", explicou Zé Neto, em vídeo publicado nas redes sociais.

O sertanejo disse que ficou sabendo do caso após repercussão na internet, ao alegar que achava que se tratava de uma “brincadeira”. No entanto, Zé Neto afirmou que recebeu a intimação do advogado dele, mas que não entraria em detalhes porque o processo corre em segredo de justiça.

Inicialmente, o lançamento da música estava previsto para o início deste mês. “Eu nem sei se a gente lança ou não, estou até meio com medo (...) Isso nunca aconteceu com a gente", pontuou Zé Neto.

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REFERÊNCIAS A VORCARO

Apesar de não citar Daniel Vorcaro, um vídeo divulgado no perfil de Henrique e Juliano traz imagens do banqueiro, sua ex-namorada e de outras mulheres citadas nas conversas vazadas, incluindo Karolina.

Na música, a dupla canta 'Eu falava bom dia para uma, escrevia bom dia pra outra. Ouvia eu te amo de uma, e eu lia eu te amo da outra'.

A ação judicial pede pagamento de indenização por danos morais e afirma que Karolina foi submetida à ação 'vexatória'.

"O ato ilícito não decorre, por si só, do conteúdo da letra da música, ainda que esta, de forma evidente, tenha sido escrita a partir de narrativa envolvendo a autora e a pessoa de Daniel Vorcaro, mas da forma como foi instrumentalizada pelos réus", defendem os advogados.

MENSAGENS PESSOAIS VAZADAS

Investigado por supostas fraudes financeiras no Banco Master, Vorcaro foi preso durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela PF.

Diversas mensagens do banqueiro foram interceptadas pela Polícia Federal. Entre os contatos de Vorcaro, estavam ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e políticos.

Também foram vazadas mensagens de cunho pessoal, como com a sua ex-noiva, Martha Graeff, e Karolina Trainotti. Segundo divulgado pela veja, Karolina recebeu um apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro.