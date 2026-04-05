Whindersson Nunes emociona ao visitar mulher com câncer e cantar música de fé

O comediante e youtuber Whindersson Nunes compartilhou nas redes sociais um relato comovente que vivenciou durante uma viagem a trabalho para Parauapebas, no Pará.

Em uma viagem para apresentar um stand-up na cidade paraense, ele foi procurado por uma mulher que afirmou ter viajado até o local, vinda de São Paulo, apenas para pedir a Whindersson que falasse com a irmã dela.

A mulher disse que queria que o humorista falasse com a irmã por ela estar enfrentando um câncer. Whindersson concordou e levou a fã de volta para casa, onde se encontrou com a irmã dela.

Veja também País Filhos fazem ensaio fotográfico com mãe em câncer terminal durante última viagem em família Pernambuco Menino que perdeu a visão após tumor cerebral viraliza ao relatar sonho de voltar a enxergar

“Pareceu uma confirmação, Deus está em todas as coisas”, escreveu o influenciador nas redes sociais. Ao encontrar a irmã, identificada na legenda por ele como Bia, Whindersson cantou uma canção para a mulher.

“Curioso que eu e meu irmão Matheus tínhamos feito uma música chamada ‘Amor Puro’, sem saber pra qual ocasião”, disse.

“Mas é lógico que a gente já sabia, Deus só não tinha contado ainda. Era pra Bia, tem sido difícil, mas tem um por nós que nunca solta nossa mão”, finalizou o texto.

Na publicação, Whindersson aparece cantando para a mulher. Os versos da canção afirmam:

“Eu creio nos planos de Deus / nas promessas que tem pra mim / Só Ele vai me sustentar / Quando parecer que é o fim / Sei que é difícil entender / Porque é que tem que ser assim / Mas sigo com a fé de Jó / Jesus não desistiu de mim”

Além do vídeo, a postagem também traz uma foto das mãos de Whindersson e Bia entrelaçadas e um vídeo dele lavando os pés da mulher enquanto conversam.