Internautas apontam que filha de Latino 'não tem nada do pai' e cantor reage: 'DNA do divino'

O cantor Latino vem sendo criticado por transformações na aparência e reagiu após internautas apontarem que sua filha, Suzanna Freitas, 'não tem nada do pai'.

Fruto do antigo relacionamento de Latino com a também cantora Kelly Key, Suzanna recebe diversos comentários nas redes sociais sobre a semelhança com a mãe.

Um dos comentários sobre a falta de traços paternos viralizou e rendeu dezenas de reações. 'Nem o latino parece com o latino', escreveu um internauta. 'Nem ele quer ter a cara dele', disse outro.

Com a repercussão, Latino publicou uma reflexão:

"Talvez na época o universo o tenha clonado de forma paterna, né! Nada nessa vida é 100%. Parecer com a mãe é mole! Quero ver herdar o coração do pai altruísta. Que não só abdicou de tudo, mas que também carrega o verdadeiro DNA do divino. #Falei”", disse.

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Suzanna e Kelly Key não se pronunciaram sobre o tema.

Latino tem outros nove filhos, entre 13 e 27 anos. Todos são fruto de relacionamentos diferentes.

NOVO VISUAL REPERCUTIU

O novo visual do cantor repercutiu na última semana. Segundo o jornal Extra, Latino realizou procedimento de harmonização facial.

Ele fez mudanças nas mandíbulas e nos contornos faciais, deixando-os mais acentuados. Além disso, aderiu a um estilo de barba mais longa.

Recentemente, o cantor realizou também preenchimento no peitoral e nos membros superiores, por queixas de flacidez com o envelhecimento.

O artista reagiu às críticas com um vídeo sobre hipocrisia. "A gente tem que parar com essa hipocrisia de ficar falando da vida alheia", disse.

"A gente vive cometendo pequenos delitos, crimes, que a gente não percebe que, às vezes, só de falar da vida alheia, fazer uma fofoca, a gente já está cometendo crime. Já dizia João 8, Maria Madalena: 'Atire a primeira pedra quem nunca pecou'. Então quando você fala dos outros, muitas vezes, você fala mais de você do que dos outros", completou.