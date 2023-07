Kelly Key é confundida com a própria filha em shopping no RJ: 'nunca tinha acontecido antes'

Kelly Key contou uma situação inusitada que passou em um shopping no Rio de Janeiro. A cantora compartilhou com os seguidores, no Instagram, nessa sexta-feira (28) que foi confundida com a própria filha, Suzanna Freitas.

"Estou no shopping, e a menina do caixa falou para mim 'você é a filha da Kelly Key, não é?'. Eu falei 'não sou a filha, sou eu mesma'. Não satisfeita, ela chamou uma menina e falou 'olha a filha da Kelly Key'. Eu não posso ser filha de mim mesma, sou a própria. Me achei a juventude em pessoa", brincou, nas redes sociais.

Kelly diz que nunca tinha acontecido antes dela ser confundida com a filha, mas o contrário, sim. A vendedora ainda teria proposto que a famosa postasse um story para provar que era ela mesma. "Eu falei: tá bem, vou fazer! Aí vim aqui gravar para vocês", explicou ela.

SEMELHANÇA

Suzanna Freitas tem 22 anos e é filha de Kelly e Latino. Recentemente, a jovem reproduziu uma foto de capa de um álbum da mãe.

Foto: Reprodução/Instagram

Kelly chama Suzanna de 'versão real mini-me', brincando com a semelhança entre mãe e filha.