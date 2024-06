Quem é Isabella Settanni, modelo brasileira apontada como affair de Tom Brady

A influenciadora e empresária Isabella Settani, de 29 anos, tem sido apontada como o novo affair de Tom Brady, de 46 anos. Ela é conhecida na internet por ter namorado o surfista Gabriel Medina, dez anos atrás.

Veja também Zoeira Gloria Pires é criticada na redes sociais por dar selinho na filha; veja vídeo País Mulheres vítimas de violência doméstica têm prioridade na fila de cirurgia reparadora pelo SUS

Tom Brady se separou da modelo Gisele Bündchen, de 43 anos, em 2022. Desde então, ele ainda não tornou público nenhum relacionamento, diferente da modelo, que namora o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente.

Ao que tudo indica, o ex-jogador de futebol americano pode ter encontrado um novo amor. Segundo o colunista Matheus Baldi, do Glow News, os dois foram vistos fora do Brasil em eventos sociais e até mesmo dentro do carro. De acordo com a coluna, os dois têm amigos em comum e estariam se envolvendo há alguns meses.

Isabella mora em São Paulo e acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram, onde mostra suas viagens internacionais, estilo de vida, looks e muita praia.

Ela acumula as funções de influenciadora, modelo, publicitária e empresária. Isabella também é sócia de bares e restaurantes pelo Brasil, além de ser herdeira de uma grande empresa alimentícia, a JJ Alimentos.

Além disso, Isabela também exibe sua paixão pelo surfe, esporte que consagrou seu ex-namorado, Gabriel Medina.

O romance dos dois iniciou em meados de 2014, quando a modelo passou a ser notada na mídia. O relacionamento durou quase um ano e aconteceu longe dos holofotes.

Isabela e Medina foram vistos juntos em abril deste ano, levantado especulações na internet sobre uma possível volta.