Gloria Pires é criticada na redes sociais por dar selinho na filha; veja vídeo

A atriz Gloria Pires, 60 anos, foi criticada nas redes sociais após dar selinhos na filha Ana Morais, de 24 anos. O vídeo viralizou nesta quinta-feira (13), recebendo diversos comentários negativos sobre o gesto de carinho.

"Se isso for normal eu sou o Fábio Junior", escreveu um internauta, enquanto outro postou: "A primeira coisa que eu pensei foi 'eita que pegada com molho queria tá assim agr', aí eu li a legenda e perdi 10 anos de vida".

Apesar de não ser a primeira vez em que ela aparece dando selinho nas filhas, já tendo registro com Cleo e Antonia, o vídeo chocou os usuários do Twitter e do Instagram.

Em entrevista ao Extra, Cleo rebateu as críticas. “Faço isso desde que meus filhos eram bebês. É assim: quem gosta, beija. Quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar. Bento [o caçula], por exemplo, quando fez 17 anos falou: ‘Mãe, não quero mais que você me beije na boca’. Disse: ‘ok’", afirmou.

Veja também Zoeira Filha de Gloria Pires rebate críticas após expor mansões dos pais: ‘somos ricos’ Zoeira Marido de Gloria Pires, Orlando Morais rebate críticas à filha Anttónia: 'sou rico'

Conforme Glória, a maldade está nos olhos das pessoas. "Não sei se essa repercussão é de pessoas radicais, mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho. A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça”, acrescentou.