Que horas o Big Fone vai tocar hoje, sexta-feira (18)?

Para marcar mais uma semana movimentada no Big Brother Brasil 22, um velho conhecido dos participantes vai dar as caras nesta sexta-feira (18): o famoso Big Fone. Segundo a produção do programa, o telefone está programado para tocar ao vivo durante a edição, que começa às 22h35.

O poder do Big Fone, inclusive, promete movimentar a casa do BBB, já que quem atender o chamado poderá indicar um dos integrantes do confinamento direto ao paredão.

O indicado nesta sexta (18), no entanto, ainda poderá escapar da berlinda na disputa da prova Bate e Volta, da qual participa domingo (20), junto com os mais votados pela casa.

Dinâmica da semana

Ainda na edição de quinta-feira (17), o apresentador Tadeu Schimidt explicou como o jogo deve se desenrolar entre os brothers esta semana.

O Líder Lucas, consagrado na prova de quinta, terá o direito de indicar um dos brothers. Em conversa com os aliados, ele já falou da possibilidade de mandar Brunna Gonçalves ou Tiago Abravanel.

Confira abaixo qual a dinâmica:

Sexta-feira (18)

Big fone toca ao vivo no programa e quem atender indica alguém imediatamente ao Paredão

Sábado (19)

Prova do Anjo

Domingo (20)

Formação de Paredão Triplo:

Anjo imuniza um;

Líder indica um;

Casa dividida em três grupos. Sendo assim, cada grupo indica, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.

Prova Bate-Volta

Que horas começa o BBB hoje?

A edição desta sexta-feira (18) começa às 22h35, logo após a novela Um Lugar ao Sol.