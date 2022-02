Que horas é o Almoço do Anjo do BBB 22 hoje, domingo (27)?

O ator Douglas Silva venceu a prova do anjo no último sábado (26). Com isso, ele terá direito a uma refeição especial neste domingo (27), no BBB 22. O conhecido almoço do anjo acontece normalmente entre 13h e 14h, e contará com exibição de vídeos de pessoas próximas ao brother.

Na internet, os usuários aguardam a participação de Maria Flor, filha do artista que faz sucesso nas redes. A pequena já conta com mais de 270 mil seguidores em seu Twitter. Chorando, Maria comemorou a vitória do pai na prova com um vídeo publicado nas redes sociais de Carol Silva, sua mãe.

Eu morro com a Maria Flor gente que coisa fofaaaa 🥰😍 #BBB22 pic.twitter.com/VleBn36zFh — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) February 26, 2022

Na prova que Douglas saiu como campeão, os participantes ficavam numa plataforma giratória e depois tinham de procurar cards dos sons que tocavam numa piscina de bolinhas.

Na semana passada, o artista chorou ao ver a família de Arthur Aguiar em vídeo do anjo e foi consolado pela colega Jessilane, que disse: "semana que vem, DG, semana que vem".

Prova do anjo

A prova deste sábado (26) iniciou com o líder Paulo André sorteando, numa urna, quem participaria da prova. Os sorteados foram Tiago Abravanel, Natália, Pedro Scooby, Douglas Silva, Laís, Arthur Aguiar, Eliezer e Jade Picon.

Com o objetivo de achar um card específico numa enorme piscina de bolinhas, os brothers tinham de conseguir fazer isso depois de girarem diversas vezes numa plataforma. Enquanto giravam, tocava um som e os cards que tinham que achar era eram relacionados a este som.

Após acharem, precisavam apertar um botão e colocar o card em um apoio. Durante o jogo, o apresentador Tadeu Schmidt anulou duas rodadas entre Scooby e DG por levantarem da plataforma antes do permitido.

Na rodada final, que ficou entre Douglas e Laís, o ator saiu vitorioso.

Castigo do monstro

Após receber o colar do anjo, Douglas precisou escolher dois brothers para o castigo do monstro. Os escolhidos foram Jessilane e Vinicius. Dessa vez, o monstro consiste em uma prova que os castigados terão que circular por toda a casa, vestidos de carro de som, enquanto toca uma música fingindo ganhar novos clientes.

Além disso, Jessilane e Vinicius perderão 300 estalecas.