Ex-jogador de futebol cearense, Jardel fica em 5º lugar no Big Brother Portugal

Este ano, a final do Big Brother Portugal contou com a presença do ex- jogador cearense, Jardel. A decisão do vencedor do programa ocorre na noite deste sábado (26) e Jardel ficou em 5º lugar, com 11% dos votos.

Contra ele, na grande final, estavam disputando Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro, Kasha e Marta Gil. O resultado dos outros participantes ainda será divulgado durante a transmissão do programa, que ainda não acabou.

Trajetória

Até chegar à final, o ex-jogador enfrentou quatro paredões e a difícil decisão de permanecer no reality depois de receber a notícia do falecimento de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro. A idosa morreu no último dia 13, de infarto. Na ocasião, os filhos de Jardel foram autorizados a entrar na casa e lhe dar a notícia.

O público do reality também pode descobrir mais sobre os problemas pessoais, como uso excessivo de drogas, pelo qual Jardel passou em meados de 2002.

"Em 2002 (quando ainda atuava e era o protagonista do Sporting), tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. (...) Estou sentindo, espiritualmente, que está na hora. Ou toma um rumo ou vai para baixo. Ou morre ou se salva. Eu estou nessa luta", desabafou com amigos do confinamento”, contou.

Apoio

Desde o início sendo considerado um dos favoritos ao grande prêmio pela sua popularidade e trajetória no esporte do país, o ex-jogador recebeu o apoio das torcidas de clubes como Porto e Sporting, por onde jogou e fez sucesso no Campeonato Português e na UEFA Champions League.

Inclusive, durante o programa, segundo o Globo Esporte, o cearense chegou a receber um presente especial das torcidas. A principal torcida organizada do Porto, fretou um avião para enviar a seguinte mensagem: "Jardigol, Super Dragões estão contigo".

Em outro momento, um avião sobrevoou a casa com a seguinte mensagem:"Jardel – superação – merece ser campeão”.

Na Europa, o cearense também jogou pelo Galatasaray (Turquia), Bolton (Inglaterra), Alavés (Espanha), Ancona (Itália) e Beira-Mar (Portugal).