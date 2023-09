Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Terra e Paixão' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Luigi desmascara Petra.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta sexta-feira

Anely tira uma foto de Petra e Hélio e mostra a Luigi, que fica chocado. Antônio convida Agatha para sair. Luigi desmascara Petra e Hélio na frente de Antônio e Irene. Antônio pede a Luigi para não desistir de Petra e aconselha ao genro que faça uma viagem para dar um tempo. Lucinda permite que Andrade participe das reuniões de famílias na escola de Cristian.

Jonatas chama Graça para jantar. Luigi convida Anely para viajar com ele para o Rio de Janeiro. Agatha recebe o colar que usou no casamento com Antônio, com um bilhete do ex-marido pedindo para ela colocar a joia no encontro do casal. Marino prende Ernesto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.