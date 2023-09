Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 14:40, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Floriano acusa Donato do roubo do barco e do dinheiro e os dois brigam.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta sexta-feira

Floriano acusa Donato do roubo do barco e do dinheiro e os dois brigam. Floriano acaba, saindo todo machucado. Dalua conta a Donato que Tito está no Bar do Alemão socorrendo Floriano. Vanderlei e Raquel se encontram num restaurante, mas Virgilio não consegue avisar Marcos.

Os dois acabam indo embora e Vanderlei é obrigado a marcar novo programa. Virgilio dá um broche da família a Malu e ela faz um leilão. Donato manda Tito embora e Glorinha põe a culpa em Dalua. Alzira consola Dalua e os dois acabam se beijando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:40, na Rede Globo.