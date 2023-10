Que horas começa 'Mulheres de Areia'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Alaor não aceita a proposta de Virgílio e vai embora com Malu, que corta relações com o pai.

Resumo completo de 'Mulheres de Areia' desta segunda-feira

Alaor não aceita a proposta de Virgílio e vai embora com Malu, que corta relações com o pai. Arlete discute com Ruth porque ela hostiliza César. César vai à casa de Donato e fica contente ao saber que Dalua perdeu a memória. Andréa devolve o anel de noivado para Vanderlei e confessa que sente nojo dele.

O rapaz lhe dá duas bofetadas e consegue manter o noivado ao ameaçar contar toda a armação de Andréa para Sampaio. Dalua deixa escapulir o nome de Alzira e ela fica feliz porque ele se lembrou dela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 14:45, na Rede Globo.