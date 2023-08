Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (11)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira (11) vai ao ar às 17:00, após 'Sessão da Tarde - Milagre Na Cela 7'. Nesse capítulo, Heloísa corta todas as roupas de Sérgio e as coloca na mala com um bilhete.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta sexta-feira

Heloísa corta todas as roupas de Sérgio e as coloca na mala com um bilhete. Marly vê e fica pasma. Silvia afirma para Caetano que agora ele também sabe um segredo seu. Helena garante a Vidinha que se arrependeu de ter brigado com Téo. Shirley fica satisfeita ao saber que Silvia gostou dos serviços de Caetano. Heloísa entrega a mala de Sérgio para Reizinho. Yvone avisa a Marcos que Raquel saiu. Marcos vê Raquel conversando com Fred na praia. Lorena garante a Marta que não tem medo que Expedito a troque por uma mulher mais nova.

Celeste avisa a Gracinha que acha que Marta está querendo afastá-la de Cláudio. Santana vai até a escola no Domingo, com saudades. Cláudio vê Gracinha saindo do banho nua e os dois riem da situação. Téo assiste a uma peça de teatro com Lucas. Santana se lembra de tempos felizes da escola. Marcos coloca a aliança de Raquel novamente no dedo dela. Sérgio se desespera ao ver o que Heloísa fez com suas roupas. Hilda, Leandro e Rafael mal podem acreditar no que Heloísa fez. Sérgio vai até a casa de Heloísa e tenta esganá-la.

Ela sai correndo e ele a persegue. Os dois acabam entrando na casa de Irene. Os jovens veem Santana na escola e fazem festa para ela. Rodrigo paquera Edwiges. Santana bebe um gole de cerveja da mesa de Osvaldo sem que ninguém veja. Flora, Leopoldo e Irene consolam Heloísa. Dóris provoca Heloísa, que quase avança nela. Miguel garante a Tereza que ela pode dividir um apartamento com ele se não quiser ir morar com os pais. Laura afirma para Tereza que César só amou uma mulher na vida, mas ela não sabe quem foi.

César discute com Marcinha os planos dela de passar as férias fora. Heloísa leva uma faixa para a frente do hotel de Sérgio dizendo que o ama e pedindo que ele volte para casa. Sérgio quase morre de vergonha. Rafael convence Sérgio a conversar com Heloísa. Sérgio ofende Heloísa, afirmando que ela é estéril. Ela fica com ódio e avança para ele com uma faca, ferindo-o.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.