Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)
A novela 'História de Amor' deste sábado (16) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.
Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado
Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário. Carlos pede a Yara que providencie o passaporte de Helena. Rafaela fica indignada ao saber que Bruno vai batizar Alice e culpa Olga, que se desculpa. Ela comenta que está com dor de cabeça e desmaia na escada. Carlos fica apavorado ao saber que a avó está mal.
Rafaela se sente culpada pelo mal-estar de Olga. O médico de Olga diz que seu estado não é grave, mas requer cuidados. Paula começa a gostar do fato de estar grávida. Olga diz a Bianca (Maria Ribeiro) que quer ter um bisneto antes de morrer. Daniel ouve e sai do quarto. A campainha da casa de Paula toca, ela atende e dá de cara com Daniel, que a olha seriamente.
O médico pergunta se ela pretende fazer chantagem sentimental com Carlos. Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos. Bruno recorda o dia em que ele e Joyce se beijaram. Assunção fica feliz ao saber que marcaram o dia de sua prova de remo na Lagoa. Daniel diz para Paula procurar outro médico se for continuar escondendo de Carlos sua gravidez.
Xavier pede dinheiro emprestado a Helena. Paula vai à clínica falar com Daniel e dá de cara com Sheila.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.