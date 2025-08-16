Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' deste sábado (16) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário. Carlos pede a Yara que providencie o passaporte de Helena. Rafaela fica indignada ao saber que Bruno vai batizar Alice e culpa Olga, que se desculpa. Ela comenta que está com dor de cabeça e desmaia na escada. Carlos fica apavorado ao saber que a avó está mal.

Rafaela se sente culpada pelo mal-estar de Olga. O médico de Olga diz que seu estado não é grave, mas requer cuidados. Paula começa a gostar do fato de estar grávida. Olga diz a Bianca (Maria Ribeiro) que quer ter um bisneto antes de morrer. Daniel ouve e sai do quarto. A campainha da casa de Paula toca, ela atende e dá de cara com Daniel, que a olha seriamente.

O médico pergunta se ela pretende fazer chantagem sentimental com Carlos. Daniel pergunta a Paula se ela pretende chantagear Carlos. Bruno recorda o dia em que ele e Joyce se beijaram. Assunção fica feliz ao saber que marcaram o dia de sua prova de remo na Lagoa. Daniel diz para Paula procurar outro médico se for continuar escondendo de Carlos sua gravidez.

Xavier pede dinheiro emprestado a Helena. Paula vai à clínica falar com Daniel e dá de cara com Sheila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Zulma afirma que Simbá não vive na casa, mas Sabiá percebe que Zenaide reconhece o menino.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Afonso avisa a Odete que descobrirá se há algo de errado na contabilidade da TCA.

A. Seraphim
Há 1 hora
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

Daniel coloca a ficha de Paula de volta no fichário.

A. Seraphim
Há 1 hora
Rita Batista, Maria Beltrão, Talitha Morete e Thiago Oliveira apresentam o É De Casa
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (16/08)?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay

Redação
16 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (16/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
16 de Agosto de 2025
Glória Maria ao lado das filhas
Zoeira

No dia em que Glória Maria faria 76 anos, filha e outros famosos prestam homenagem à jornalista

Em maio deste ano, Maria Matta e Laura Matta jogaram as cinzas da mãe

Redação
15 de Agosto de 2025
Influenciador Hytalo Santos e o marido Israel em imagem olhando para câmera durante prisão feita pelo Deic onde foram descoberto 8 celulares
Zoeira

Durante prisão de Hytalo Santos e o marido, polícia apreende oito celulares e um carro

A ordem de busca e apreensão foi emitida pela 1ª Vara da Infância e Juventude

Redação
15 de Agosto de 2025
Imagem de Hytalo Santos, preso nesta sexta, em foto publicada nas redes sociais usada na matéria sobre a prisão do influenciador após denúncia do youtuber Felca
Zoeira

Hytalo Santos: saiba quem é influenciador preso após denúncia de Felca por exploração de menores

Seguido por mais 12 milhões nas redes, Hytalo virou alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba

Mylena Gadelha
15 de Agosto de 2025