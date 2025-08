Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (5) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Helena se lembra do dia em que foi à casa de Sheila e encontrou as fotos dela com Carlos.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Helena se lembra do dia em que foi à casa de Sheila e encontrou as fotos dela com Carlos. Helena desconfia e vai à casa de Sheila. Helena fica constrangida com a atitude descontrolada de Sheila. Sheila ri muito e diz que mentiu para Helena, pois Carlos é, na verdade, a grande paixão de sua vida. Helena fica perturbada com o comportamento de Sheila, que chora e ri ao mesmo tempo, mostrando desequilíbrio.

Sheila confessa todas as suas armações a Helena, e se desculpa. Paula vê Mariana com Renato no clube e não gosta. Na casa de Zuleika, todos criticam o comportamento de Mariana no clube, quando ela entra saltitante.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.