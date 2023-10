Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (28)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (28) vai ao ar às 19:45, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa tenta seduzir Miguel.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Luna conversa com Jefinho, e Miguel vai embora sem ser visto. Cecília se revolta ao saber que a cruz de ouro pertence a Preciosa. Lampião sugere que Luna cante com Maria Navalha. Nero incentiva Miguel a lutar para ficar com Luna. Bebel discute com Preciosa. Pascoal reclama da proximidade de Preciosa com Miguel. Nero estranha o sumiço de Gilmar. Rejane aconselha Caíto sobre o Rainha da Fuzuê.

Cláudio é surpreendido pelo infiltrado no antigo depósito da Fuzuê. Bartô arrasa em seu teste para mascote da loja de Nero. Luna comenta com Soraya que pode ser descendente da Dama de Ouro. Cecília promete ajudar Maria Navalha. Preciosa tenta seduzir Miguel. Cláudio captura o infiltrado da Fuzuê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.