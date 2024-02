Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela deste sábado (17)

A novela 'Fuzuê' deste sábado (17) vai ao ar às 19:50, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Julião contesta o pedido de Preciosa.

Resumo completo de 'Fuzuê' deste sábado

Julião contesta o pedido de Preciosa. Luna apoia Maria. Barreto finaliza a investigação contra Cecília. Nero se emociona ao chegar em casa. Cláudio questiona as decisões de Francisco na Fuzuê. Soraya passa mal, e Gláucia desconfia. Julião procura Luna. Mercedes pensa em desistir de ir ao show no Beco do Gambá. Lampião estranha o atraso de Mercedes.

Cecília revela a Miguel que Rui é o novo parceiro de negócios de César. Julião decide ajudar Preciosa. Bianca percebe a troca de olhares entre Vitor e Caíto. Heitor se surpreende com a visita de Vieira. Maria é ovacionada em sua performance no palco. Julião chega à Fuzuê com a intenção de sabotar o lançamento de Luna.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:50, na Rede Globo.