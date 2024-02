Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (1)

A novela 'Fuzuê' desta quinta-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, César sofre falso atentado.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quinta-feira

Merreca ameaça César. Soraya não aceita reatar com Francisco. Miguel e Luna conversam com Barreto sobre o golpe sofrido por Maria. Preciosa vê Selena no gabinete de Heitor e faz um escândalo. César tem um plano ao falar com Julião sobre a ameaça de Merreca. Bebel marca de se encontrar com Nero. Pascoal tenta intimidar Heitor.

Preciosa exige que Selena se afaste de Heitor. César presta queixa contra Merreca. Alícia e Cláudio têm um jantar romântico. Luna se encontra com Miguel no escritório de advocacia. César sofre um falso atentado. César garante a Barreto que foi atacado por Merreca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.