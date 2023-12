Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

A novela 'Fuzuê' desta quarta-feira (13) vai ao ar às 19:10, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, César se lembra de Luna.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta quarta-feira

César se lembra do tesouro da Dama de Ouro. Jefinho canta com Luna e Selena no palco. Maria ouve Luna falar para Soraya sobre os problemas financeiros de Nero. Pascoal manda seu advogado ameaçar Preciosa em troca de ajuda. Selena divulga uma notícia sobre ela e Jefinho, que abala a sua dupla com Luna.

Preciosa tem uma ideia para tentar manter Pascoal preso e pede a ajuda de Cecília e Miguel. Luna anuncia o final de sua dupla com Jefinho. César se lembra de Luna. Preciosa, Luna e Miguel são levados para falar com Merreca.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:10, na Rede Globo.