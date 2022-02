Que horas começa "Carinha de anjo" hoje, segunda-feira (28)? Confira

Sucesso de audiência, a novela Carinha de Anjo, será exibida nesta segunda-feira (28) às 20h30 (horário de Brasília), no SBT. O capítulo da reprise da novela começa logo após a exibição do jornal "SBT Brasil".

A telenovela conta a história de Dulce Maria uma menina doce, ingênua, inteligente e alegre de 5 anos. Ela é filha única de Gustavo e Teresa. A mãe morre em um acidente quando Dulce Maria tinha apenas 3 anos. Traumatizado com a tragédia, Gustavo deixou a filha no colégio interno católico na zona rural e ela fica sem contato com o pai.

Que horas começa Carinha de anjo?

A novela começa às 20h30, pelo horário de Brasília, neste segunda-feira (28).

Confira o resumo do capítulo de hoje:

Estefânia e Vitor pedem para que Gustavo dê uma nova oportunidade para Leonardo se integrar à família. Gustavo concorda após Cecília dizer que é uma boa ideia para que ele possa ter uma nova chance de ser melhor. Zeca anuncia para a família e para Fabiana e Pascoal que ele e Miguel são oficialmente uma dupla sertaneja com o pequenino fazendo a primeira voz e ele a segunda.

Madre Superiora avisa as meninas do colégio que uma nova garota chegará na escola onde além de estudar também irá morar, diferentemente das demais, que são apenas alunas. A religiosa conta que o nome dela é Luciana, acostumada a ser chamada de Lulu.

Gustavo chama Leonardo até a Café Boutique ao lado do padre Gabriel para convidá-lo para uma reunião familiar que acontecerá na casa de Estefânia com Dulce Maria. Cecília pede para Madre Superiora autorizar que seu casamento com Gustavo aconteça no colégio.

Mais tarde, a mãe de Lulu (Luiza Nery) deixa ela no colégio. A pequena fica retraída e teme em ver a mãe sendo agredida pelo pai novamente. A mulher diz que agora ela está em boas mãos, pois no colégio nada irá faltar para ela. Lulu fica com a Madre e Dulce Maria enquanto a mãe vai rapidamente embora.

Em outro momento, Dulce revela para a Madre que não é mais representante de classe. Cecília convida Fabiana para ser sua madrinha de casamento e a noviça fica emocionada. Dulce apresenta Lulu para as professoras. No pátio do colégio, as meninas fazem várias perguntas para Lulu. Estefânia convida Silvana para ir até o almoço que está preparando de boas-vindas para Luciano.