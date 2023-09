Que horas começa 'Amor Perfeito'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (12)

A novela 'Amor Perfeito' desta terça-feira (12) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Mulheres Apaixonadas'. Nesse capítulo, Gilda consegue corromper jurados do julgamento de Marê.

Resumo completo de 'Amor Perfeito' desta terça-feira

Silvio repreende Gilda por falsificar o testamento de Leonel e avisa que não irá ajudá-la. Aparecida se preocupa com Justino, que se aconselha com Tânia. Gilda convoca uma reunião com os acionistas do Hotel e denuncia Érico. Anselmo é eleito presidente do Grande Hotel. Odilon se recusa a publicar a carta de Érico, e Gilda se enfurece.

Érico pede perdão a Marê. Gaspar teme por sua liberdade ao saber da acusação contra Gilda sobre o falso testamento. Leonel lembra da mãe de Marê ao olhar para Marcelino. Cândida assume a prefeitura de São Jacinto. Gilda consegue corromper todos os jurados do julgamento de Marê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.