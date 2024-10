Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (24)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (24) vai ao ar às 17:10, após 'Malcriados'. Nesse capítulo, Serena fica muito emocionada.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Serena fica muito emocionada. Débora fala para Roberval que ele pode ser acusado de assassinato se Rafael falecer. Roberval garante que não sabe onde o botânico está. Vitório fala para Olívia que não a ama mais e ela fica arrasada. José Aristides mostra a Serena que a estátua de barro está manchada, o que significa que as queimaduras de Rafael estão passando para o objeto. Vera acha que Felipe fez a coisa certa ao não vender o roseiral. Hélio diz a Dalila que deve deixar de ser egoísta e permitir que Rafael continue escondido. Jorge pede para namorar Kátia, ela diz que quer casar e Jorge concorda. Julian diz a Eduardo que ele não deve dar falsas esperanças a Alexandra se não gosta dela. Roberval descobre que Raul está morando no mesmo prédio e morre de ciúmes. Eduardo diz a Alexandra que tomou uma decisão e ela adivinha que ele quer ir embora. O espírito de Guto se aproxima de Cristina. Luna aparece no espelho e diz a Serena que Rafael está em perigo.

Luna manda que Serena tome cuidado com a estátua, deixando-a preocupada. Cristina grita e todos na casa correm para ajudá-la. Débora a manda se controlar. Alexandra exige saber se Eduardo vai agir como seu marido ou não. Eduardo e Alexandra se amam. Kátia conta para Elias que vai se casar com Jorge. Elias fica um pouco decepcionado, mas disfarça. Cristina manda Raul fazer de tudo para convencer Felipe de que vender o roseiral é a única maneira de salvar Rafael da falência. Mirella aceita namorar Gumercindo. Hélio diz a Sabina que quer marcar a data do noivado, deixando-a radiante. Kátia vai experimentar um vestido de noiva na loja de Madalena. Crispim vê Kátia vestida de noiva e toma um susto. Olívia acusa Vitório de tê-la largado porque ela perdeu o restaurante. Vitório vai atrás de Olívia e pede para se explicar. Roberval se recusa a dizer onde Rafael está, mas Dalila deduz que está no sítio de Bernardo e conta para Débora. Felipe vai visitar Rafael.

José Aristides vê um carro se aproximando do sítio. Cristina e Débora chegam ao sítio de Bernardo acompanhadas pela polícia. Serena não permite que ninguém entre na casa. Vitório é grosseiro com Olívia na tentativa que ela o esqueça. Kátia explica a Crispim que vai se casar com Jorge para dar um pai para Ritinha. Crispim fica arrasado. Ciro fala para o delegado que ele não pode entrar na casa de Bernardo sem uma ordem judicial. Mirna fica arrasada ao saber que Jorge vai se casar com Kátia. Mirna e Crispim choram sem parar. Roberval chama Dalila de egoísta por ela ter revelado onde Rafael estava só para não se prejudicar. Divina percebe que o dinheiro que escondia num pote sumiu. Ofélia desconfia de Terê. Kátia não sabe se tomou a decisão certa ao aceitar se casar com Jorge. Roberval vê Dalila conversando com Raul. Cristina tenta forçar sua entrada na casa de Crispim. Mirna joga Cristina no chiqueiro. Cristina avisa que vai voltar com uma ordem judicial.

Roberval manda Raul ficar longe de Dalila. Raul manda Carlito limpar o apartamento e cozinhar para ele, deixando-o furioso. O espírito que domina Alexandra percebe que Julian está apaixonado por ela e zomba dele. Julian manda o espírito embora. Serena garante que vai fazer Rafael falar para que ele possa dizer ao delegado que não quer ficar com Cristina. Julian pede para Eduardo ver uma sessão que vai realizar com Alexandra e explica que ela precisa do amor dele para se libertar dos espíritos. Divina exige que Terê devolva o dinheiro. Terê garante que é inocente e fica muito magoado. Olívia e Vitório não param de pensar um no outro. Ofélia pergunta ao Falecido se foi ele quem pegou o dinheiro. José Aristides e Serena pedem que Rafael lute para melhorar logo. Hélio defende Terê e garante que vai descobrir quem pegou o dinheiro. Mirella e Felipe voltam a se aproximar. Débora procura a bruxa e pede a poção venenosa. Rafael sorri para Serena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.