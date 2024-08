Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (28)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (28) vai ao ar às 17:35, após 'Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino - Série A1'. Nesse capítulo, Alexandra fala para Eduardo que Cristina não está grávida, mas ele não acredita.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Alexandra fala para Eduardo que Cristina não está grávida, mas ele não acredita. Julian diz a Eduardo que ele deveria acreditar em Alexandra. Raul descobre que Olívia guarda o dinheiro do restaurante em casa. Julian e Ciro contam a Rafael que Guto foi o responsável pela morte de Luna.

Débora ouve tudo. Ciro conta a Rafael que Guto fugiu da cadeia. Rafael fica furioso por Ciro não ter lhe contado sobre a lembrança que Serena teve a respeito de Guto. Débora fala para Cristina revelar a Guto que Serena é a reencarnação de Luna. Hélio pede a Serena para tomar cuidado porque Guto fugiu da prisão.

Raul pergunta a Carlito onde Olívia guarda a caixa com o dinheiro. Ciro explica a Rafael que Guto não deve estar com as jóias de Luna, mas que vai tentar recuperá-las. Guto pede a ajuda de Xavier para pegar as jóias de Luna. Generosa sugere a Alaor se passe pelo neto de Romeu.

Mirella provoca ciúmes em Felipe. Guto conta a Xavier que a idéia de pegar as jóias de Luna foi de Cristina. Cristina implora que Rafael se aproxime dela, mas ele a trata friamente.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:35, na Rede Globo.