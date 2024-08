Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (28)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (28) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Blandina exige que Deodora lhe dê a pedra preciosa, alegando que é sua por direito.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Blandina exige que Deodora lhe dê a pedra preciosa, alegando que é sua por direito. Ariosto e Artur se enfrentam. Caridade e Nastácio se aproximam e Guilherme Tell fica arrasado. Primo Cícero surpreende Zefa Leonel e Seu Tico Leonel com uma visita inesperada, e acaba convidando o casal como padrinho do casamento de Fé.

Deodora diz a Blandina que Zefa Leonel já tentou tirar sua vida. Artur desabafa com Marcelo Gouveia. Benvinda desconfia de que Corina Castelo esteja explorando Tia Salete. Quinota se veste como Zefa Leonel. Deodora presenteia Blandina com a turmalina paraíba. Ariosto propõe que Artur se una a ele contra os Leonel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.