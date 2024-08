Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (28/8)

O dia começa com a Lua fazendo uma tensão com Netuno, trazendo à tona questões de enganos ou autoenganos. Esse aspecto pode trazer desafios, especialmente em como você vê e lida com os seus relacionamentos. A Lua ingressa em Câncer, aumentando a sensibilidade e a necessidade de segurança emocional. Além disso, Vênus em aspecto com Netuno destaca o quanto você pode estar se iludindo em certas situações. Esse é um momento importante para se libertar dessas ilusões. Muitas vezes, agimos no piloto automático, presos em padrões que nos impedem de ver a realidade com clareza. O dia pede um olhar mais atento para as suas emoções e relacionamentos. A chave está em perceber onde estão os enganos e tomar medidas para se libertar deles, permitindo-se agir de forma mais consciente e verdadeira.

Áries

Hoje, a tensão entre a Lua e Netuno pode trazer confusão em relação aos seus sentimentos. Tome cuidado para não se deixar levar por ilusões, especialmente nos relacionamentos. Use o dia para se libertar de padrões que te aprisionam e busque mais clareza emocional.

Touro

Com a Lua em Câncer, você sente um desejo maior de segurança e conforto, mas a tensão com Netuno pode nublar sua percepção. Esteja atento a possíveis enganos nas suas interações, e procure enxergar a realidade com mais objetividade. É um bom momento para se libertar de velhas crenças que não te servem mais.

Gêmeos

A energia do dia pode trazer confusões na forma como você se comunica e entende os outros. Não se deixe levar por ilusões ou expectativas irreais. Aproveite para refletir sobre como você tem se relacionado e busque se libertar de comportamentos automáticos que podem estar te limitando.

Câncer

Com a Lua no seu signo, a sensibilidade está à flor da pele. Cuidado com enganos que podem surgir, especialmente em questões familiares ou emocionais. Esse é um bom momento para se libertar de padrões emocionais que não te fazem bem, buscando mais autenticidade nos seus relacionamentos.

Leão

A tensão entre a Lua e Netuno pode trazer à tona confusões sobre o que você realmente quer. Evite agir por impulso ou se iludir com situações que parecem melhores do que realmente são. Hoje é um dia para se libertar de falsas percepções e se conectar com o que é verdadeiro para você.

Virgem

Você pode se sentir mais introspectivo hoje, refletindo sobre as suas relações e como elas impactam sua vida. Tenha cuidado para não se enganar com falsas expectativas. Use o dia para se libertar de padrões que te impedem de viver plenamente e busque mais clareza emocional.

Libra

A influência de Netuno pode criar ilusões sobre suas amizades ou parcerias. Esteja atento aos sinais de que algo pode não ser o que parece. É um bom momento para se libertar de relações ou situações que não te trazem a paz que você merece.

Escorpião

Hoje, a tensão entre a Lua e Netuno pode trazer desafios na forma como você lida com suas responsabilidades e ambições. Evite se iludir com promessas vazias ou metas irreais. É um dia para se libertar de enganos e focar no que realmente importa para seu crescimento pessoal e profissional.

Sagitário

Você pode se sentir tentado a acreditar em coisas que parecem boas demais para ser verdade. Com a Lua em Câncer, suas emoções estão mais intensas, e é importante não se deixar levar por ilusões. Busque a verdade e se liberte de qualquer engano que esteja te impedindo de seguir em frente.

Capricórnio

A tensão entre a Lua e Netuno pode criar confusão em questões íntimas ou financeiras. Esteja atento para não se deixar levar por enganos que podem te prejudicar. Use o dia para se libertar de velhos padrões que não estão mais funcionando e busque mais clareza nas suas decisões.

Aquário

Com a Lua em Câncer, você pode se sentir mais sensível e voltado para as relações próximas. Cuidado com possíveis ilusões ou enganos, especialmente nos relacionamentos. É um bom momento para se libertar de padrões de comportamento que não te servem mais e buscar mais autenticidade nas suas conexões.

Peixes

A influência de Netuno, seu regente, pode te fazer ver as coisas de forma distorcida hoje. Evite se enganar em questões de trabalho ou saúde. Use o dia para se libertar de ilusões e buscar mais clareza na sua rotina, focando no que realmente te traz bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.