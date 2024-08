Entenda o caso 'Irmãos Menendez', crime que chocou os EUA e ganha série na Netflix

Uma nova série de 'true crime' vai chegar à Netflix. "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", que teve o trailer divulgado nesta terça-feira (27) pelo streaming, conta o caso real de Lyle e Erik, condenados pelos assassinatos dos pais, José e Mary Louise (Kitty) Menendez, em 1996, nos Estados Unidos.

À época do crime, os irmãos alegaram que suas ações foram um reflexo do medo desenvolvido por uma vida de abusos físicos, emocionais e sexuais por parte dos pais. No entanto, a acusação argumenta que Lyle e Eric mataram José e Mary Louise porque queriam herdar a fortuna da família.

Legenda: A série da Netflix está prevista para ser lançada em setembro Foto: Divulgação/Netflix

Quem são os irmãos Menendez?

Lyle e Erik Menendez ficaram conhecidos em 1993, quando foram julgados pelas mortes dos pais. Atualmente, a dupla tem 56 e 53 anos, respectivamente.

Embora eles aleguem até hoje que agiram em autodefesa, os irmãos foram condenados e cumprem penas de prisão perpétua no presídio Richard J. Donovan, na Califórnia.

Veja também Zoeira Isabel Veloso se pronuncia após médica dizer que quadro de câncer não é terminal: 'Estabilizado' Zoeira Iza é bombardeada de críticas nas redes sociais após possível volta com Yuri Lima

O que aconteceu na noite do crime?

Na noite de 20 de agosto de 1989, Lyle e Erik, então com 21 e 18 anos, respectivamente, chegaram com espingardas à casa da família, em Beverly Hills, e dispararam contra seus pais, José e Mary Louise, conhecida como Kitty.

Após o crime, o primogênito ligou para a emergência e, chorando, afirmou que ele e o irmão haviam ido ao cinema e, na volta, encontraram os pais mortos.

Nos meses seguintes, os herdeiros receberam a fortuna dos Menendez e gastaram todo o dinheiro em pouco tempo, período que coincidiu com o avanço de uma investigação policial que apontou a participação dos jovens no assassinato dos pais.

Entre as pistas encontradas durante as investigações, estavam um cartucho da espingarda encontrado no bolso da jaqueta de Lyle, um roteiro escrito por Erik em 1987, que contava a história de um jovem que havia se livrado dos pais por dinheiro, e gravações do terapeuta dos irmãos.

Série da Netflix

A série "Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais" está prevista para ser lançada no dia 19 de setembro, na Netflix.

O elenco conta com atores como Javier Bardem, Chlöe Sevigny, Nicholas Alexander, Cooper Koch, Nathan Lane, Drew Powell e outros. Veja o trailer: