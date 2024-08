Viúva de Silvio Santos se muda de mansão luxuosa após morte do apresentador

A viúva de Silvio Santos, Íris Abravanel, deve mudar de endereço em breve. De acordo com informações do colunista Jeff Benício, do portal Terra, uma fonte próxima da família afimou que a matriarca vai morar em uma residência no condomínio Tamboré, localizado em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

Com a morte do marido e a vontade de se aproximar ainda mais das filhas, que já residem na mesma área, Íris terá como novo lar uma mansão luxuosa avaliada entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões, situada a cerca de 30 km do centro da capital paulista.

Ainda de acordo com a publicação, a casa no condomínio Tamboré tem acesso rápido de carro à sede do SBT e foi comprada há anos pelo próprio Silvio. A fonte contou que a mudança para a mansão já estava prevista desde que o apresentador comprou o imóvel, pensando na qualidade de vida da esposa durante a terceira idade, além de facilitar a companhia das filhas.

A família, inclusive, frequentava o local aos fins de semana para as reuniões. Silvio deixou a propriedade no nome da mulher.

Íris foi a segunda esposa de Silvio, que anteriormente foi casado com Maria Aparecida Vieira, falecida em 1977.

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos morreu no último dia 17 de agosto, aos 93 anos. Ele já estava afastado dos programas no SBT há dois anos, devido a um tratamento da saúde.

Segundo o hospital Albert Einstein, de São Paulo, onde o apresentador e empresário estava internado, a causa da morte foi broncopneumonia causada por infecção do H1N1.