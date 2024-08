Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional do Uruguai, morre aos 27 anos em São Paulo

O jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo morreu, na noite desta terça-feira (27), aos 27 anos em São Paulo. Ele tinha sofrido um mal súbito em campo, durante partida da Copa Libertadores, na última quinta-feira (22). Ainda no campo, recebeu atendimento e foi posteriormente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein.

Em nota, o time Nacional do Uruguai lamentou a morte do jogador. "Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Club Nacional de Football comunica o falecimento do nosso querido jogador Juan Izquierdo. Expressamos nossas mais sinceras condolências a sua família, amigos e colegas".

"Todo o Nacional está de luto por sua perda irreparável. Descanse em paz. Juan estará para sempre conosco".

Juan Manuel Izquierdo sofreu um quadro de arritmia cardíaca e, no hospital, estava "dependente de ventilação mecânica e com quadro neurológico crítico".

Mal súbito em campo

O cronômetro marcava 38 minutos do segundo tempo quando Izquierdo foi ao chão, em jogo realizado contra o São Paulo, pela Libertadores, na noite da última quinta (22). A partida já estava parada para atendimento de Rafinha, do São Paulo. Um estado de apreensão tomou conta dos jogadores, que fizeram sinal para que o zagueiro fosse atendido rapidamente.

Uma das ambulâncias entrou no campo. O jogador foi imobilizado, retirado do estádio ainda consciente e levado para a unidade do Morumbi do Albert Einstein.

Izquierdo tinha 27 anos e atuava profissionalmente desde 2018, quando estreou pelo Cerro. Na temporada seguinte, o zagueiro seguiu para o Peñarol, mas entrou em campo apenas em cinco jogos O rival do Nacional também fez um post mandando forças para o jogador.

O que é arritmia cardíaca?

De acordo com o Ministério da Saúde, a arritmia cardíaca é uma condição caracterizada pela falta de ritmo nos batimentos do coração.

Pode ser sintoma de algum problema físico ou psicológico, ou fruto de desequilíbrio do órgão.