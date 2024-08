Quando vai ser a abertura dos Jogos Paralímpicos 2024? Veja horário e onde assistir

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024 será realizada na próxima quarta-feira (28), às 15h (horário de Brasília). O evento acontecerá na Avenida Champs-Élysées em direção à Praça La Concorde, em Paris, cidade-sede dos Jogos Paralímpicos de 2024.

Os 4.400 atletas irão começar o desfile pela avenida Champs-Élysées. Por ela, as 185 delegações nacionais farão o tradicional desfile de apresentação em um evento gratuito para os espectadores. Ao fim do desfile pela avenida, as delegações se encontrarão na Praça La Concorde. Em outro momento inédito, a Pira Paralímpica será acesa em Stoke Mandeville, um vilarejo na Inglaterra que, em 1948, sediou o que é considerado o embrião dos Jogos Paralímpicos.

ONDE ASSISTIR À ABERTURA DAS OLIMPÍADAS

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris será transmitida por: sportv 2 e ge.

DATA E HORA DA ABERTURA DAS OLIMPÍADAS

A cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris 2024 será realizada na próxima quarta-feira (26), às 15h (horário de Brasília).

Durante 11 dias consecutivos, atletas de 184 delegações vão competir em 22 modalidades diferentes, entre provas coletivas e individuais, masculinas, femininas e mistas. Ao todo, 4.400 atletas competirão em 549 eventos.