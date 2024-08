CAPTEI: Socorro Acioli Lança 'Tudo que Existe é Palavra' para criança de todas as idades!

Na tarde do último domingo, 25, a premiada escritora Socorro Acioli lançou seu mais novo livro, “Tudo que Existe é Palavra”, na Livraria Leitura do Shopping RioMar Fortaleza. O evento, promovido pela PeraBook Editora, atraiu uma grande quantidade de fãs e leitores loucos por conhecer a mais recente obra da autora.

Chegou gente por lá até mesmo para garantir exemplar e autógrafo dos dois últimos grandes sucessos de Socorro Acioli: "Cabeça do Santo" e "Oração para Desaparecer".

Legenda: Socorro Acioli, Luciana Mendonça e Letícia de Oliveira Foto: LC Moreira

Além da sessão de autógrafos, onde a autora dedicou seu tempo para conversar e registrar mensagens personalizadas em cada exemplar, o evento contou com um momento especial: a leitura de trechos do livro pela autora, apresentado por Regina Esteves. Esse detalhe transformou a tarde em uma verdadeira celebração literária.

Legenda: Maria Clara e Lia Silveira e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Regina Esteves Foto: LC Moreira

“Tudo que Existe é Palavra” reúne seis contos que mesclam elementos descontraídos, poéticos e reflexivos, convidando os leitores a explorarem o vasto universo das palavras. Tão bom de ler. É leve e parece que Socorro está conversando com o leitor. As histórias abordam temas cotidianos como a descoberta da própria identidade, a busca por um lugar onde se sentir bem e alguns momentos embaraçosos das palavras.

O livro tem colagens de Helô Barbi, que complementam o tom poético dos textos de Socorro Acioli.

Legenda: Stella Cordeiro Foto: LC Moreira

Não pude ir ao lançamento, mas comprei três exemplares. Ofertei para algumas pessoas. Claro que a criança que mora em mim, rapidamente, leu todo o livro. Identificou personagens e refletiu sobre as palavras. Assim como o nome "Socorro" que, para mim, significa uma escritora criativa e com poder de transportar o leitor para um mundo surpreendente e com personagens que sempre se superam! Entendedores, entenderão...agora, tem que ler o “Tudo que Existe é Palavra” para saber!

Agora, vem ver quem esteve no lançamento do livro. LC Moreira captou alguns momentos:

Legenda: Camila, a filha caçula de Socorro Acioli, a quem o livro foi dedicado Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Camilo e Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Lino Filho, Gleyda e Stella Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Mariana Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Regina Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Socorro Acioli e Tacinara Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Kassia e Raí Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Socorro Acioli, Éric Machado e Cinthia Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e Socorro Acioli, Fernanda e Cilene Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Eva e Érika Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Júlia Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Gabriela Dantas Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Priscila Goes Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Ivone Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Laís Érika Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Marina Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Neriana Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Magaly Mirtes Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli e Luciane Ortiz Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Cecília e Tacinara Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro Acioli, Ronaldo, Paola, Nícolas e Sofia Cavalcante Foto: LC Moreira