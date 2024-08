Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de agosto

O dia começa com a Lua fazendo uma tensão com Netuno, trazendo à tona questões de enganos ou autoenganos. Esse aspecto pode trazer desafios, especialmente em como você vê e lida com os seus relacionamentos. A Lua ingressa em Câncer, aumentando a sensibilidade e a necessidade de segurança emocional. Além disso, Vênus em aspecto com Netuno destaca o quanto você pode estar se iludindo em certas situações. Esse é um momento importante para se libertar dessas ilusões. Muitas vezes, agimos no piloto automático, presos em padrões que nos impedem de ver a realidade com clareza. O dia pede um olhar mais atento para as suas emoções e relacionamentos. A chave está em perceber onde estão os enganos e tomar medidas para se libertar deles, permitindo-se agir de forma mais consciente e verdadeira.

Signo de Câncer hoje

Com a Lua no seu signo, a sensibilidade está à flor da pele. Cuidado com enganos que podem surgir, especialmente em questões familiares ou emocionais. Esse é um bom momento para se libertar de padrões emocionais que não te fazem bem, buscando mais autenticidade nos seus relacionamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.