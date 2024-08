Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (28)

A novela 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (28) vai ao ar às 15:00, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, Penha descobre que Rosário vai ter que arcar com a multa sobre turnê do falso Fabian.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira

Penha descobre que Rosário vai ter que arcar com a multa sobre turnê do falso Fabian. Stella diz que está grávida e termina com Elano. Ariela avisa a Sônia que vai sair de casa e apoia Cida. Penha junta Kleiton e Tom para ajudar Rosário e retomar os shows das Empreguetes.

Inácio pede a ajuda de Fabian para reconquistar Rosário. Fabian marca uma entrevista com Gentil e contar toda a verdade. Inácio diz em entrevista que teve o rosto modificado por sua ex, Dália. As Empreguetes decidem voltar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:00, na Rede Globo.