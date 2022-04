Que horas começa a prova do Anjo no BBB 22? Veja como será a dinâmica

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 22 acontece nesta sexta-feira (8). O vencedor da disputa ganha o direito de imunizar um participante na formação do próximo paredão, além de escolher quem vai para o Castigo do Monstro.

Geralmente, a prova sempre é realizada com a participação de algum dos patrocinadores do reality show. Além disso, deve ocorrer no início desta tarde.

Detalhes da disputa

Até o momento, os detalhes da disputa não foram revelados. Nas últimas semanas, os 'brothers' foram testados em memória, raciocínio lógico, habilidade e rapidez.

Com o vencedor da prova do Anjo, já será possível ter noção de quem deve ser o imunizado da semana.

Que horas começa a prova do anjo?

O horário exato que a prova ocorre ainda não foi divulgado pela TV Globo. A expectativa é que a disputa seja realizada por volta das 13h ou 14h, como aconteceu nas últimas semanas.