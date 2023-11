Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (12)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (12), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá a cantora Naiara Azevedo e os atores Letícia Colin e Samuel de Assis.

O trio acompanhou de perto a disputa dos quatro novos casais que entram no reality ‘Meu Namorado é Melhor’ e a apresentação dos três participantes no quadro ‘Enganation’, que no próximo programa homenageia Elvis Presley. Com a plateia, os convidados tentam descobrir o verdadeiro intérprete que está por trás daquela voz.

Naiara Azevedo relembrou a dobradinha que fez com Ivete na gravação da música ‘Avisa que eu cheguei’. E a surpresa não parou por aí. Letícia participou do quadro ‘TBT do Pipoca’, recendo recados do pai, irmão, amigos como Tatá Werneck, Emilio Dantas e Sophie Charlotte, e o marido, Michel Melamed.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.