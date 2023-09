Qual o final de Gilda em Amor Perfeito? Veja destino da vilã na novela da TV Globo

A personagem Gilda, vilã da novela 'Amor Perfeito', da TV Globo, terá um desfecho trágico. Ela será resgatada da prisão por Gaspar, que pretende fugir do país e reconstruir a vida em outro lugar.

Durante a fuga, no entanto, Gilda toma o controla do carro e decide ir até a cidade de São Jacinto para visitar Marcelino. O menino é filho de sua grande rival, Marê, mas ficou sobre a custódia da vilã por um breve período.

Gaspar tentará convencer a aliada a desistir de visitar o menino, mas Gilda estará determinada. Ao chegar na cidade, ela encontrará Marcelino brincando na rua com amigos.

Ela conseguirá chamar a atenção do menino e avisará: “Eu não vou te fazer nenhum mal, meu amor. Eu só vim me despedir porque eu estou indo embora pra muito longe. Nós nunca mais vamos nos ver. Eu tinha tanta vontade de ser sua mãe, Marcelino!”.

O menino então perguntará porque Gilda fez 'tanta coisa ruim' e receberá um pedido de perdão. “Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo muito diferente. Eu fui muito boba, sabe? Achei que fazendo aquilo tudo eu ia conquistar o amor. Mas não deu nada certo e eu nunca tive amor de verdade, de ninguém”, dirá a vilã.

O abraço dos dois será interrompido por Marê e Orlando, que chegarão acompanhados da polícia. Gilda e Gaspar entrarão rapidamente no carro, mas serão perseguidos pelos agentes. "“Eles estão vindo aí! Nós não vamos escapar! Eles vão nos pegar!”, lamenta o vilão.

A dupla seguirá em alta velocidade, mas acabará entrando em uma rua sem saída, que termina em uma ribanceira. Mesmo encurralados, Gilda decide não passar o resto da vida na cadeia.

“Você me ama, de verdade?”, perguntará a Gaspar. “Você é o único amor da minha vida”, responderá ele, dando um beijo na amada. Gilda então o convidará para um destino sem volta.

“Deus está do nosso lado!”, dirá ela, dando as mãos ao amado e acelerando o carro com tudo, ribanceira adentro.