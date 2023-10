Previsão do signo de Touro para hoje, 29 de outubro

O domingo traz uma energia libertadora. Temos um Céu super movimentado trabalhando para que você chegue na raiz dos seus apegos. A madrugada pode ter sido um pouco agitada. A Lua estava bem aconchegada no signo de Touro, mas do outro lado tinha Mercúrio em Escorpião vasculhando os porões da sua mente, investigando seus medos, abrindo fissuras e revelando segredos. Sua mente ficou alerta e os pensamentos incessantes tomaram de conta. E o domingo deve ter começado mais cedo por conta da presença inquieta de Marte.

A Lua e Júpiter se unem e não tem como deter essa força. Uma sensação de otimismo e bem-estar se contrapõe a toda essa agitação mental. A sua mente está poderosa e hoje você pode compreender o nevoeiro dos últimos dias. Aproveite para excluir da sua vida as pessoas e situações que estão impedindo seu crescimento. Aproveite para refletir sobre esses apegos. Por que é tão difícil deixar para lá e seguir em frente?

Touro

Você está tão concentrado(a) no que perdeu que acaba perdendo as oportunidades que surgem. Liberte- se do que não te ajuda a crescer e evoluir e faça novos planos. Foque nos novos objetivos e estabeleça ligações com as demais pessoas sem exercer dependência emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.