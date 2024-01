Previsão do signo de Escorpião para hoje, 2 de janeiro

Você inicia a primeira semana do ano precisando rever

alguns planos e metas. Mas ainda estamos sob um aspecto desafiador entre Vênus e Saturno e essa desarmonia está aí para te lembrar que nem toda mudança é instantânea.

E hoje, coincidentemente no primeiro dia útil do ano, Mercúrio sai da retrogradação e reinicia o seu movimento direto. E aqueles assuntos que estavam parados podem começar a fluir melhor, mas ainda não é hora de agir. Só observe, pois a Lua está se recolhendo, ou seja, iniciando sua fase minguante, que acontece no dia 04/01. O ano começou, mas nada de pressa. Vá devagar, faça pausas e comece a se preparar para a próxima Lua nova.

Signo de Escorpião hoje

Chegou a hora de retomar as boas negociações, compras e

organizar a vida. Faça uma pausa e revise seu orçamento. O momento pede que você busque novas formas de economizar ou fazer uma renda extra.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.