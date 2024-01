Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de janeiro

A Lua em Libra vai enfrentar alguns conflitos ao longo do dia. Vênus e Marte, no signo de Capricórnio, estão trabalhando arduamente para que você tire os seus sonhos do papel, mas muito cuidado para não tomar nenhuma atitude infantil e colocar tudo a perder. Os desconfortos vão te ensinar a acreditar nos seus valores e desejos, pois existe algo muito maior lhe esperando. Chega de se sacrificar pelo outro

Signo de Capricórnio hoje

Explore, mude, arrisque, capricorniano(a). Uma surpresa vai bater a sua porta, sinto que nessa semana você terá muitos motivos para celebrar. Você recebeu uma dose extra de coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.