Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 26 de dezembro

A noite vai ter Lua cheia... E até o dia 10 de janeiro, muitas águas vão passar por debaixo dessa ponte. Deixa o teu coração falar, a emoção fluir e o amor entrar. É Lua cheia no signo de Câncer, olha para tua história, faz as pazes com teu passado, pois só assim você consegue mudar o teu futuro. As águas que levam, lavam as mágoas e contornam os obstáculos. É lunação de sagitário e Mercúrio também está lá, retrógrado, revivendo, recordando, desobstruindo os caminhos e as emoções. Nunca esqueça que de onde você vem reflete para onde você vai.

Signo de Capricórnio hoje

O momento é de unir forças, conectar e se abrir às pessoas que são importantes na sua vida. Não se sinta sozinho(a), pois nas próximas semanas você pode viver momentos agradáveis com seu par. O momento vai trazer

estabilidade e alegria nessas conexões.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.