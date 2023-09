Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 10 de setembro

A manhã de domingo é marcada por um confronto entre a Lua e Plutão. De um lado temos a Lua, ainda no signo de Câncer, e do outro lado Plutão, retrógrado no signo de Capricórnio, e muitas emoções se revelam. O encontro ou desencontro da Lua e Plutão sempre provoca intensas emoções e sentimentos difíceis de suportar.

O melhor a fazer é manter a calma e avaliar suas atitudes, afinal, Mercúrio continua retrógrado e te convida a vasculhar seu mundo interno e acessar detalhes da sua história, trazendo novas e valiosas autopercepções.

Então, por mais que seja desafiador, você vai se sentir muito mais leve e revitalizado (a), pois é uma oportunidade de mergulhar fundo e perceber que o melhor a fazer é enfrentar as mudanças,

É lua minguante, momento de liberação, e Plutão pressionando para que você desapegue de tudo aquilo que não é necessário para o seu desenvolvimento pessoal. Se livre de coisas, objetos, abandone um hábito ruim, faça uma faxina na sua casa, na alma, e se livre dessa bagagem emocional. Hoje é um dia de purificação, desintoxicação e finalização de ciclos. Arrume a sua casa, limpe seu terreno, raízes não podem crescer se não tiver espaço. No período da tarde, a lua retorna para o signo de Leão. Estamos quase finalizando o ciclo da lunação de Leão.

Capricórnio

Tem algo aí adormecido dentro de você que ainda não desabrochou. Você não se acomoda e acaba agindo melhor quando é desafiado. Desapegue da imagem que você tem de si mesmo. Não existe individualidade sem transformação. Desapegue e assuma suas diferenças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.