Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (10/9)

A manhã de domingo é marcada por um confronto entre a Lua e Plutão. De um lado temos a Lua, ainda no signo de Câncer, e do outro lado Plutão, retrógrado no signo de Capricórnio, e muitas emoções se revelam. O encontro ou desencontro da Lua e Plutão sempre provoca intensas emoções e sentimentos difíceis de suportar.

O melhor a fazer é manter a calma e avaliar suas atitudes, afinal, Mercúrio continua retrógrado e te convida a vasculhar seu mundo interno e acessar detalhes da sua história, trazendo novas e valiosas autopercepções.

Então, por mais que seja desafiador, você vai se sentir muito mais leve e revitalizado (a), pois é uma oportunidade de mergulhar fundo e perceber que o melhor a fazer é enfrentar as mudanças,

É lua minguante, momento de liberação, e Plutão pressionando para que você desapegue de tudo aquilo que não é necessário para o seu desenvolvimento pessoal. Se livre de coisas, objetos, abandone um hábito ruim, faça uma faxina na sua casa, na alma, e se livre dessa bagagem emocional. Hoje é um dia de purificação, desintoxicação e finalização de ciclos. Arrume a sua casa, limpe seu terreno, raízes não podem crescer se não tiver espaço. No período da tarde, a lua retorna para o signo de Leão. Estamos quase finalizando o ciclo da lunação de Leão.

Áries

Aproveite o domingo e faça uma faxina nos seus projetos profissionais e sentido de autorrealização. Quando você aceita o fim de um ciclo, uma mudança de carreira ou até mesmo desapega do poder, ambição ou desse status social, você acaba encontrando caminhos mais adequados e que melhor valoriza seus talentos. Altere a rota a fim de criar novas rotas.

Touro

Você se sente obstinado num assunto e não sossega enquanto não o esgota? Aproveite o domingo para refletir sobre suas crenças, sua busca incessante por conhecimento. O Universo te convida a ser mais flexível em relação ao que você pensa. Renove suas crenças.

Gêmeos

Você não aguenta mais essa turbulência emocional e os jogos de poder e deseja uma transformação profunda. A vida anda meio estagnado e isso é muito desconfortável para um(a) geminiano (a). Você não mede forças para enfrentar uma transformação, Por mais que você não se sinta produzindo como gostaria, o seu trabalho agora é interno e profundo. Enfrente os riscos das novas experiências e se jogue.

Câncer

Você está num momento de transformação intensa no que se refere aos relacionamentos. O relacionamento precisa ser profundo e você acaba provocando uma mudança no outro. Mas desapegue do controle, não pressione, pois acaba gerando rupturas.

Leão

O Universo está te presenteando com a força da renovação. A vida acontece quando você organiza sua rotina, seus horários e planeja suas atividades. Você tem muita força criativa e produtiva, mas precisa se abrir para as mudanças e aproveitar ainda mais suas potências Não se apegue tanto a uma rotina muito regrada, pois você acaba perdendo algumas oportunidades..

Virgem

Extravase suas paixões, virginiano(a). Você não está sabendo como lidar com as suas emoções. Não fuja, encare seus medos e crie meios para mudar essa situação. Aproveite o momento para transformar suas inseguranças em força regeneradora. Construa um novo modo de amar e ser amado.

Libra

Como anda a sua dinâmica familiar? Muitas transformações estão acontecendo. Alguns acontecimentos do passado estão armazenados e isso acaba gerando uma tensão emocional. Libere essa pressão interna, libriano(a), pois só assim você descobre o seu potencial afetivo e transforma a dinâmica dos relacionamentos.

Escorpião

Liberte suas ideias. Não tenha medo da sua mente inquieta e investigadora. Você tem mais talentos intelectuais do que imagina. Transforme seus conceitos ultrapassados e expresse suas ideias inovadoras. Sua mente deve está bem pesada, faça uma faxina mental, cuidado com o excesso de informação.

Sagitário

Aproveite o domingo e mergulhe nas finanças. Existe um apego que está impedindo a chegada de novos recursos. O seu aprendizado no momento é que estabilidade material e desapego caminham de mãos dadas. Não tente controlar os ganhos, não tenha medo de perder. Desapegue e enxergue novas possibilidades de ganhos.

Capricórnio

Tem algo aí adormecido dentro de você que ainda não desabrochou. Você não se acomoda e acaba agindo melhor quando é desafiado. Desapegue da imagem que você tem de si mesmo. Não existe individualidade sem transformação. Desapegue e assuma suas diferenças.

Aquário

Libere sua força reprimida, aquariano (a). Chega de cautela, confronte o que vem lhe assombrando ou lhe deixando paralisado, não tenha medo de perder. Hoje é dia de liberar essas tensões guardadas. Aproveite sua força e poder e transforme essa energia psíquica como instrumento de criatividade.

Peixes

Revise suas metas de vida, seus grupos de amigos, seus projetos. Se em algum momento você foi intolerante e perdeu alguns amigos e bons relacionamentos, desapegue. Que tal garimpar os anseios do coletivo e usar suas habilidades para contribuir com algo maior? Abra caminho, remexa nos seus desejos adormecidos e provoque um novo ciclo, principalmente se for algo em grupo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.