Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de outubro

Hoje a Lua vai se aninhar no signo de Câncer e você vai sentir a necessidade de se acolher, se nutrir e fortalecer laços. Aproveite para cuidar da sua casa, família ou fazer um jantar para amigos. Você acordou sereno (a), mas no período da manhã a Lua em desordem com Mercúrio traz uma inquietação.

Áries

Até que ponto você está sendo autêntico (a) com você mesmo (a)? Aproveite essa Lua no signo de Câncer e faça contato com seu impulso interno de desenvolver mais a sua individualidade para que você possa viver sua vida mais em função de si mesmo (a) do que em função de terceiros ou de circunstâncias externas. E isso acontece porque você não está apenas desconectando se sim mesmo (a), mas também das outras pessoas. Não tenha medo de se abrir. Baixe a guarda, ariano (a).

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.