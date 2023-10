Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (5/10)

Hoje a Lua vai se aninhar no signo de Câncer e você vai sentir a necessidade de se acolher, se nutrir e fortalecer laços. Aproveite para cuidar da sua casa, família ou fazer um jantar para amigos. Você acordou sereno (a), mas no período da manhã a Lua em desordem com Mercúrio traz uma inquietação.

Áries

Até que ponto você está sendo autêntico (a) com você mesmo (a)? Aproveite essa Lua no signo de Câncer e faça contato com seu impulso interno de desenvolver mais a sua individualidade para que você possa viver sua vida mais em função de si mesmo (a) do que em função de terceiros ou de circunstâncias externas. E isso acontece porque você não está apenas desconectando se sim mesmo (a), mas também das outras pessoas. Não tenha medo de se abrir. Baixe a guarda, ariano (a).

Touro

Você está sentindo um forte impulso para iniciar uma nova atividade. Já basta de atividades rotineiras e vazias, sintonize com a sua essência. Esse é o momento oportuno para começar alguma coisa. Atire-se de cabeça. Não fique focado em si mesmo (a). Pode ser que você esteja ignorando as necessidades de outros ou sendo insensível a elas.

Gêmeos

Você vem questionando seu estilo de vida, pois o seu desejo é viver uma vida que realmente tenha a ver com a sua essência. Mas tudo que você precisa fazer agora é silenciar a mente, pois essa agitação mental faz com que você se desconecte da sua verdade. Você está tão obcecado (a) para ver o que vai acontecer em seguida que não consegue ver onde você está agora.

Câncer

Finalmente você percebeu que se aferrar a velhos padrões de comportamento aumenta o sofrimento. Não sufoque mais a sua essência. Você está passando por uma profunda transformação. Não tente controlar nada agora.

Leão

Coragem, Leonino (a). Você recebeu uma carta-branca do Universo e agora pode exercer seu poder. A palavra-chave é Coragem. Sente no seu trono.

Virgem

A sua falta de direção anda lhe inquietando. Tudo que você deseja é mudar os últimos acontecimentos, mas o segredo está no seu valor. Nem toda frase solta é indireta direcionada a você! Planeje bem o que vai dizer e onde vai dizer.

Libra

Hoje você precisa voltar para si mesmo (a). O dia pede introspecção. Sei que você está se esforçando para se conhecer melhor. Tire o foco do externo e foque em você. E só por hoje não ouça as opiniões alheias. A raiz da sua questão atual é tentar agradar todo mundo, exceto a si mesmo (a).

Escorpião

Você está preso (a) aos seus medos ou submisso (a) a uma situação desconfortável. Aceite suas limitações. É possível que você ainda se sinta culpado (a) por algo ou se sinta julgado (a) pelo outro.

Sagitário

Há uma mudança inesperada e você não pode se recusar a viver a verdade. Pode ser que você esteja em desacordo com você mesmo (a), mas deixe as preocupações de lado e libere esse espaço interno.

Capricórnio

Como anda a sua popularidade, capricorniano (a)? O Sol está iluminando sua carreira, posição social ou reconhecimento, seus esforços para crescer estão sendo valorizados. Aproveite e receba o reconhecimento pelos seus atos, mas muito cuidado com as suas parcerias, não idealize tanto.

Aquário

Você está pronto (a) para um novo começo. É hora de se abrir para viver um grande amor. Não tenha medo, você está pronto (a). Não reprima seus desejos, pense rápido.

Peixes

A vida está fluindo e pronto (a) para trocar ideias e comunicar seu saber para o mundo. O melhor a fazer hoje é se distanciar de tudo, pois novas perspectivas podem surgir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.