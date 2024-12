Previsão do signo de Áries para hoje, 13 de dezembro

A Sexta-feira começa com boas vibrações para a comunicação e os relacionamentos!



Prepare-se para um dia de harmonia e leveza na comunicação! Mercúrio, o planeta da expressão, forma um aspecto positivo com Vênus, regente do amor e da beleza, abrindo caminhos para conversas agradáveis, negociações e acordos. A Lua, que entra em Gêmeos nesta sexta-feira e se prepara para a fase cheia, intensifica ainda mais o clima de conexão e troca de ideias. Em sextil com o Nodo Norte e Plutão, a Lua nos convida a olhar para dentro, a refletir sobre nossos objetivos e a transformar padrões emocionais que nos impedem de avançar. É um momento favorável para se conectar com a intuição e buscar cura interior.



Aproveite essa energia para:



Ter conversas importantes com amigos, familiares e colegas de trabalho.

Buscar soluções pacíficas para conflitos e mal entendidos.

Compartilhar ideias e planos para o futuro.

Demonstrar seu afeto pelas pessoas queridas.

Iniciar novas atividades que estimulem a mente e a criatividade.

Refletir sobre seus sonhos e aspirações.

Se libertar de crenças limitantes e emoções negativas.

Confiar em sua intuição e seguir em frente com coragem.



Abra seu coração para o diálogo, expresse suas ideias com clareza e gentileza, e aproveite para se conectar com as pessoas ao seu redor.

Signo de Áries hoje

Com a Lua em Gêmeos, sua mente estará agitada, ariano. Aproveite para se comunicar com clareza e expressar suas ideias inovadoras. Mercúrio e Vênus te ajudam a usar sua energia de forma diplomática, buscando soluções criativas para os desafios. É um bom momento para iniciar conversas importantes e se conectar com pessoas que te inspiram.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.